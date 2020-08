E' di Viviana Parisi il corpo trovato a Caronia identificato dalla fede nuziale (Di sabato 8 agosto 2020) I primi indizi erano stati i pantaloncini jeans e un paio di sneakers con una striscia rosa. Il cadavere era irriconoscibile. Task force per intensificare le ricerche del figlioletto Gioele. Proseguiranno tutta la notte con l'ausilio dei cani molecolari. La donna e il bambino... Leggi su repubblica

fattoquotidiano : MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI Trovato il cadavere della donna “E’ Viviana Parisi” - MediasetTgcom24 : Messina, è di Viviana Parisi il cadavere ritrovato nei boschi di Caronia - fattoquotidiano : MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI Trovato cadavere, corpo 'corrisponde alla descrizione di Viviana Parisi'… - Salvobracchitt2 : @MediasetTgcom24 CARONIA – È arrivata la conferma ufficiale. È di Viviana Parisi il cadavere di donna ritrovato nel… - Alberto61153413 : RT @crlggg: E' di Viviana Parisi il corpo trovato a Caronia identificato dalla fede nuziale -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi

Ora sembra che non ci siano più dubbi: è di Viviana Parisi il cadavere trovato nel pomeriggio nei boschi attorno a Caronia. La conferma è arrivata dalla fede che la donna aveva al dito: all’interno c' ...Mentre si continuano a cercare Viviana Parisi e il suo bambino, dalla Sicilia arrivano altre notizie che destano preoccupazione. E’ ancora presto per trarre delle conclusioni ma poche ore fa, nello st ...