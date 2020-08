È della dj Viviana Parisi il cadavere trovato a Caronia, si cerca il figlio Gioele (Di sabato 8 agosto 2020) Il corpo irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi della provincia di Messina dove si cerca la dj sparita con il figlio Gioele di 4 anni. Ritrovata la madre di tre figli scomparsa a Castel di Lucio. Daniele Mondello ha riconosciuto gli abiti della moglie Leggi su corriere

Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia, in provincia di Messina, dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni. Non ...Non è stata molto bene nel periodo dei lockdown, lo so perchè è stata anche a casa mia ed ho visto che era molto spaventata e depressa". "Lei durante il periodo della massima diffusione del Coronaviru ...