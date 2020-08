È della dj Viviana Parisi il cadavere trovato a Caronia. Si cerca il figlio Gioele (Di sabato 8 agosto 2020) Federico Garau Il cadavere, in stato di decomposizione, è irriconoscibile, perciò non è ancora possibile fare dei collegamenti certi con la 43enne scomparsa insieme al figlio Gioele. Ma il marito della donna ha riconosciuto gli indumenti Continuano le ricerche della 43enne Viviana Parisi, dj in arte conisciuta come "Express Viviana", scomparsa da ormai sei giorni insieme al figlioletto di soli 4 anni Gioele. La donna era stata vista salire col bambino a bordo della propria auto, una Opel Corsa, prima di sparire nel nulla. La vettura è stata poi rinvenuta in zona Caronia (Messina), ma gli inquirenti incaricati di condurre le indagini non sono ... Leggi su ilgiornale

