Droga, provincia di Catania: altro sequestro di marijuana nel Sud Italia – VIDEO (Di sabato 8 agosto 2020) altro pesante e corposo sequestro di Droga in Italia: a Catania trovata una maxi-piantagione di marijuana composta da quasi 2.500 arbusti di canapa indiana. Nelle prime luce di stamani sequestrata una maxi-piantagione di marijuana nella provincia di Catania. Esattamente nel comune di Licodia Eubea, località Italiana con poco più di 3.000 abitanti. Una vera e propria coltivazione immersa in un piccolo paesino del Sud Italia. Una piantagione composta da quasi 2.500 arbusti di canapa indiana di varia altezza. “Prodotti” pronti ad essere messi in commercio per un valore di 2 milioni di euro. Una grossa cifra all’interno di un piccolo comune d’Italia. Il ... Leggi su bloglive

reportdifesa : Carabinieri: Messina crocevia del traffico di droga. Da gennaio ad oggi tre operazioni antimafia sgominano i clan d… - PupiaTv : San Felice a Cancello, droga occultata in casa: 30enne ai domiciliari - - UnioneSarda : #Sardegna - Traffico di droga nell'Oristanese: arresti - UnioneSarda : #Sardegna - #Nuoro, nasconde nello zaino oltre mezzo chilo di droga: arrestato - NewSicilia : Porta il figlio minorenne a spacciare con lui: una denuncia in provincia di #Catania. #Cronaca #Droga #Newsicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Droga provincia Controlli lungo le strade della provincia, giovani nei guai per possesso di droga Piacenza24 Canada: cittadino canadese condannato a morte in Cina per trasporto di droga

New York, 08 ago 00:28 - (Agenzia Nova) - La Corte Intermedia del Popolo di Foshan City, nella provincia del Guangdong, ha detto che Ye Jianhui è stato condannato a morte per traffico e produzione di ...

Spacciatore nasconde l’hashish nella mascherina

Le mascherine sono utilissime, si scopre, anche per altri motivi. Per esempio per nasconderci la droga. Lo hanno scoperto ieri i poliziotti delle Volanti che con un equipaggio di militari del continge ...

New York, 08 ago 00:28 - (Agenzia Nova) - La Corte Intermedia del Popolo di Foshan City, nella provincia del Guangdong, ha detto che Ye Jianhui è stato condannato a morte per traffico e produzione di ...Le mascherine sono utilissime, si scopre, anche per altri motivi. Per esempio per nasconderci la droga. Lo hanno scoperto ieri i poliziotti delle Volanti che con un equipaggio di militari del continge ...