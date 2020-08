Dpcm agosto: cosa è consentito fare e cosa no fino al 7 settembre, tra sport, viaggi e benessere (Di sabato 8 agosto 2020) Come ampiamente annunciato, il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm attraverso il quale, fino al prossimo 7 settembre, vengono prorogate tute quelle misure precauzionali – minime – per proseguire al meglio al contrasto ed alla prevenzione del contagio Covid-19. Nell’interesse comune, e per il bene per i nostri cari più anziani, riassumiamo insieme cosa di può far e cosa no. Mascherine e distanziamento – Permangono ovviamente quelle misure di prevenzione ‘essenziali’, come l’uso delle mascherine, il ‘famoso’ distanziamento di almeno un metro, igienizzare le mani e, su tutto, il divieto di assembramento. Confini chiusi per – Purtroppo, onde evitare l’acuirsi dei contagi ... Leggi su italiasera

È iniziato alle ore 19.00 il Consiglio dei Ministri sul decreto Agosto. Le forze di maggioranza hanno già raggiunto un’intesa, previsto il via libera salvo intese come riportano i colleghi di Rai News ...

Olbia, 8 agosto 2020 – Il premier Giuseppe Conte ha recentemente emanato un nuovo Dpcm per l’emergenza Covid-19 che sarà in vigore dal 9 agosto fino a settembre. In sostanza, vengono prorogate tutte l ...

