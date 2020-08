"Dopo 11 anni che è seduta lì...". Brutale umiliazione per Gemma Galgani, l'affondo di Giorgio Manetti (Di sabato 8 agosto 2020) Un gran rifiuto rivolto niente meno che a Maria De Filippi e al suo Uomini e Donne, il seguitissimo programma in onda su Canale 5. Un gran rifiuto firmato Giorgio Manetti, a lungo protagonista assoluto del dating-show Mediaset a causa della chiacchieratissima relazione, durata circa nove mesi, con Gemma Galgani. Il cavaliere, ora, pensa al cinema. Lo ha spiegato chiaro e tondo in una intervista al settimanale Mio, dove ha anche aggiunto di essere rimasto deluso per alcune dinamiche del programma della De Filippi: "Non tornerei a Uomini e Donne, anche se è stata una bellissima esperienza, che però nell'ultimo periodo mi ha un po' deluso perché mi sono reso conto di alcune dinamiche". Manetti, però, non ha voluto essere più preciso. Al contrario, ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato a Bari dopo aver cercato di violentare 4 donne. Grazie alla… - FBiasin : Ecco, due anni dopo magari si capisce meglio. #JuveOL - matteosalvinimi : Questo pomeriggio torno nella splendida Toscana: ci vediamo dalle 13.15 a Chianciano Terme (SI), alle 16 a Siena, a… - kchalalala : RT @ChiaraSuriani: Tw: stupro Vincenzo Albertini, 59enne e presidente di Napoli Sotteranea ha stuprato Grazia, una sua dipendente, sul luog… - stayfuckingaway : Stamattina sfiorato incidente in auto. Porca puttana ai vecchi dopo 70 anni la patente va tolta. -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni Discarica nei pressi all'ex Zucchericio, area bonificata dopo anni Primonumero Nuovo picco di contagi (402) e l'età media cala a 40 anni. Indice Rt sopra l'1: è allarme

Nuovi casi di coronavirus legati alle vacanze. Una comitiva di ragazzi, di rientro a Vicenza dopo aver passato alcuni giorni in Croazia, ha scoperto di avere il Covid. E siamo appena all'inizio dell'e ...

Lucio Dalla torna a Milo, la statua di Susinni in piazza Municipio fino a settembre

Dopo nove anni Lucio Dalla torna a Milo. La grande scultura in bronzo, realizzata da Carmine Susinni, sarà esposta nella piazza Municipio di Milo fino al 13 settembre. Un omaggio a uno degli artisti p ...

