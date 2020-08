DOOM Eternal – The Ancient Gods: ecco il trailer del primo DLC di trama (Di sabato 8 agosto 2020) DOOM Eternal si espande con The Ancient Gods, ecco il primo trailer, la sua rivelazione integrale avverrà più tardi in Agosto Li stavamo aspettando da un po’ di tempo e ora finalmente stanno arrivando nuovi contenuti per la campagna principale e singleplayer di DOOM Eternal. Del gioco ne abbiamo parlato estensivamente nella sua recensione, compresa quella per il multigiocatore. Si tratta di un videogioco FPS estremamente divertente e ricco di cose da fare, come abbattere demoni e devastarli a colpi di fucile al plasma. Oggi con un teaser trailer che mostra poco del gioco, Bethesda e id Software hanno annunciato l’arrivo del primo DLC: DOOM ... Leggi su tuttotek

