Donald Trump: “La pendemia sta scomparendo” ma i decessi negli USA dicono altro (Di sabato 8 agosto 2020) Il numero dei decessi negli Stati Uniti sta superando quota 161 mila, 2.000 solo giovedì, e i contagi si avviano verso i cinque milioni Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha dichiarato, durante una conferenza stampa nella sua residenza a Bedminster, che la pandemia «sta scomparendo in Usa». I 161 mila decessi dicono però … L'articolo Donald Trump: “La pendemia sta scomparendo” ma i decessi negli USA dicono altro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

