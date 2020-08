Dl Agosto, le novità: tasse rinviate, «bonus» se si paga con carte, fondo casalinghe Conte: misure anti Covid fino al 7 settembre (Di sabato 8 agosto 2020) Approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legge Agosto. Ma è il «salvo intese tecniche»: testo ancora da mettere a punto Leggi su corriere

borghi_claudio : Eccallà... anche stavolta una tonnellata di marchette. Sempre peggio. Decreto Agosto, ecco le novità in arrivo… - repubblica : Decreto Agosto approvato dal Cdm 'salvo intese'. Ecco le novità in arrivo [aggiornamento delle 05:45] - HuffPostItalia : Decreto Agosto, rateizzazione delle tasse sospese e altro reddito d'emergenza. Ecco le novità - infoitscienza : Aggiornamenti su smartphone Huawei e Honor mensili o trimestrali? Novità con patch di agosto - Gianluc68325330 : RT @borghi_claudio: Eccallà... anche stavolta una tonnellata di marchette. Sempre peggio. Decreto Agosto, ecco le novità in arrivo https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Agosto novità Fabrizio De André, 18 artisti canteranno una nuova versione di Crêuza de mä R3M