Dl agosto: Giacomoni, 'Fi-Fdi-Lega presentino insieme controdecreto' (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - “Il centrodestra è maggioranza nel Paese perché è la coalizione delle tre C: competenza, coerenza, credibilità. Siamo l'unica alternativa a questa maggioranza perché portatori sani di idee in grado di assicurare sviluppo e crescita del nostro Paese. Di fronte a un dl agosto assolutamente deficitario, miope e timido le forze politiche che non si riconoscono in questa governo hanno il dovere di mostrarsi unite in Parlamento per tentare di migliorare questo provvedimento. Lancio una proposta: Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega uniscano gli sforzi e presentino un contro-dl agosto". Lo sottolinea Sestino Giacomoni, deputato di Fi e componente del coordinamento di presidenza del partito. "Emendiamo questo testo -aggiunge- con proposte ... Leggi su liberoquotidiano

Arriva il dl Agosto, ma non mitiga la preoccupazione di Silvio Berlusconi e di Forza Italia. È grande, quella del leader azzurro, «per la sorte di gran parte del mondo produttivo, che alla ripresa aut ...

Roma, 7 ago. (askanews) - "La proroga del blocco dei licenziamenti e della Cassa Integrazione è una misura di emergenza, che rinvia i problemi di qualche mese ma non li risolve. Il governo dovrebbe co ...

