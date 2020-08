Dispositivi individuali di sicurezza ai lavori, intesa tra Fials e cooperativa San Bernardo di Latiano (Di sabato 8 agosto 2020) Non si fa attendere la risposta del Responsabile Legale della cooperativa San Bernardo di Laiano, Dr. Pino Natale, alla lettera della segreteria provinciale Fials di Brindisi che lamentava la carenza di Dispositivi di Protezione Individuale per tutti i dipendenti della stessa cooperativa in questi momenti particolari dell'emergenza Covid 19 e ne chiedeva un incontro per rappresentare anche diverse problematiche lavorative. Un incontro proficuo dichiara la responsabile della sanità privata della Fials, Elena Marrazzi, nell'incontro tenuto con il Presidente Natale che ha mostrato la più ampia disponibilità alla risoluzione delle problematiche esposte dal sindacato. La Direzione ha assicurato che darà i necessari Dispositivi di protezione ... Leggi su liberoquotidiano

Libero_official : Fials-cooerativa San Bernardo di Latiano, intesa sui dispositivi individuali di sicurezza sul lavoro - sirgolly : RT @conteDartagnan: Il 25 gennaio il PdC dichiara emergenza nazionale Il 12 marzo non avendo dispositivi di protezione individuali e osped… - beretta_gio : RT @conteDartagnan: Il 25 gennaio il PdC dichiara emergenza nazionale Il 12 marzo non avendo dispositivi di protezione individuali e osped… - conteDartagnan : Il 25 gennaio il PdC dichiara emergenza nazionale Il 12 marzo non avendo dispositivi di protezione individuali e o… - sorini52 : @SkyTG24 Non aveva indossato dispositivi di protezione individuali. -