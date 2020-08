Diretta Meteo: Italia al caldo, e siamo solo all’inizio (Di sabato 8 agosto 2020) Il caldo si fa sentire in quasi tutta Italia, e la temperatura è salita sensibilmente, in specie nelle zone interne, dove i termometri delle maggiori città si dirigono oltre i 35°C. Fa caldo a Roma con oltre 35°C che ha una media mensile di 31,7°C e record di agosto di 39,6°C nel 2000. A Milano Linate il termometro segna 32°C contro un valore medio di 28,5°C (record mensile storico 37,1°C nel 1998). Ma in Italia saranno i prossimi giorni ad avere un aumento della temperatura. Picchi termici in Italia, dove l’ondata di calore è solo agli albori. Grosseto 37°C Decimomannu, Roma Fiumicino 36°C Firenze-Peretola, Roma-Ciampino, Roma-Urbe 35°C Alghero, Aosta, Cagliari-Elmas, Marina Di ... Leggi su meteogiornale

Il maltempo sta mettendo a dura prova in queste ultime ore la Sicilia nord-orientale dove una doppia alluvione ha colpito il messinese. Intorno le 12:00 un violento nubifragio ha colpito la città di m ...

