Diletta Leotta balletto sexy in bikini: arriva il tuffo inaspettato (Di sabato 8 agosto 2020) Diletta Leotta continua a lasciare tutti a bocca aperta grazie ai suoi tantissimi scatti e alle tante stories: il balletto in bikini è davvero sexy Diletta Leotta, Fonte foto: Instagram (@DilettaLeotta)La bellissima Diletta Leotta continua a far parlare di sé e a lasciare tutti senza parole grazie ai suoi tantissimi scatti ed altrettante stories in cui si mostra sempre super sexy e meravigliosa. Solo pochi giorni fa, la nota inviata DAZN si è mostrata in vacanze e in compagnia delle sue storiche amiche. Come di solito accade, ogni qual volta la bella Leotta pubblica uno scatto, il post è stato inondato di like, al momento ... Leggi su chenews

GEORGEC53398848 : RT @sweettanda: ?? ModelOfTheDay ?? Diletta Leotta - urizen70 : Ma vaffanculo a diletta leotta. Stato detto? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO SHOW - Diletta Leotta in vacanza al mare - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO SHOW - Diletta Leotta in vacanza al mare - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO SHOW - Diletta Leotta in vacanza al mare -