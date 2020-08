Diamanti incanta l’Australia, doppio “scavetto” per beffare il portiere [VIDEO] (Di sabato 8 agosto 2020) Nonostante i 37 anni, Alessandro Diamanti non smette di stupire. L’ex fantasista di Livorno e Brescia, tra le altre, ha regalato due perle ai tifosi australiani con la maglia del Western United. Nel 5-3 rifilato al Western Sydney Wanderers, infatti, “Alino” ha firmato una doppietta con lo “scavetto”. Per Diamanti e la sua squadra adesso l’obiettivo playoff dista soltanto due punti. In basso il VIDEO delle due splendide reti di Diamanti.L'articolo Diamanti incanta l’Australia, doppio “scavetto” per beffare il portiere VIDEO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

