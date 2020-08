Del Piero: “Non avrei pensato a Pirlo alla Juve. Può fare meglio di Zidane” (Di sabato 8 agosto 2020) La rivoluzione in casa Juventus sorprende tutti. In pochi si sarebbero aspettati l'esonero di Maurizio Sarri a nemmeno 24 ore di distanza dalla clamorosa eliminazione in Champions League per mano del Lione. Quasi nessuno si sarebbe aspettato subito il sostituto dell'allenatore ex Chelsea e Napoli. La scelta per la successione è ricaduta su Andrea Pirlo.SUCCESSOREPersino Alessandro Del Piero, amico ed ex compagno di Pirlo, si sarebbe aspettato di vedere il "Maestro" sulla panchina della Juventus. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Sinceramente non ci avrei puntato 1 euro. E' stata una sorpresa anche per me. Ero già felice per la scelta dell'Under 23, era il giusto passaggio per lui, ma qui siamo andati oltre e quindi gli faccio il mio in bocca ... Leggi su itasportpress

SkySport : Del Piero: 'Juve? Con il Lione è mancata la scintilla degli anni passati'. VIDEO - JuventusTV : #JuveRoma: i gol in 3? stadi di @delpieroale Delle Alpi, Olimpico, Allianz Stadium: le magie di Alex contro i gia… - pisto_gol : ??L’uccellino di Del Piero dice in giro che tra Bonucci&Chiellini e Maurizio Sarri non è mai scoccata la scintilla d… - TUTTOJUVE_COM : Del Piero: 'Pirlo? Non avrei puntato 1 euro, è stata una sorpresa. Andrea può fare cose ancora più grandi rispetto… - SerenaBrownCrew : Le guanciotte di Piero possono tranquillamente diventare una delle meraviglie del mondo per quanto sono belle?? -