Decreto agosto, novità per tasse, imprese (al sud) e licenziamenti (Di sabato 8 agosto 2020) Una mini manovra da 25 miliardi. Ecco in sintesi il Decreto agosto approvato, per così dire, dal Consiglio dei Ministri. Come al solito infatti il Decreto è stato approvato "salvo intese" tecniche, il che significa che i nodi da sciogliere sono diversi. E del testo, come per molti altri decreti di questo periodo Covid, non c'è traccia.licenziamentiIl nodo principale della discordia riguardava la proroga dello stop ai licenziamenti. Il governo ha accolto in parte le richieste dei sindacati e trovato una soluzione, una sorta di compromesso. La data infatti non sarà uguale per tutte le imprese ma varierà a seconda della scadenza della Casa Integrazione. Si tratta quindi di una finestra di tempo variabile tra la metà di novembre e la fine ... Leggi su panorama

