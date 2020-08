Decreto Agosto, misure per 25 miliardi: rinvio tasse per autonomi e bonus per chi paga con carte. Tre milioni per formazione casalinghe (Di sabato 8 agosto 2020) rinvio delle tasse per gli autonomi, niente bonus sui consumi ma interventi selettivi per i settori più colpiti dalla crisi dovuta al Covid. Sono alcuni, degli interventi del Decreto Agosto,... Leggi su ilmessaggero

