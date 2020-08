Decreto Agosto, misure per 100 miliardi: ecco le principali novità (VIDEO) (Di sabato 8 agosto 2020) Decreto Agosto: via libera del Consiglio dei ministri salvo intese tecniche. Prorogati reddito di emergenza e blocco dei licenziamenti. Tasse sospese rateizzabili e fiscalità di vantaggio per aziende del Sud. Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Agosto “salvo intese”, finanziando misure per 100 miliardi di euro, con l’ok del Parlamento allo scostamento di … Leggi su 2anews

