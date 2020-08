Decreto Agosto, le novità: «bonus» se si paga con carte, fondo casalinghe, aiuti all’auto Conte: misure anti Covid fino al 7 settembre (Di sabato 8 agosto 2020) Approvato dal Consiglio dei ministri il Decreto legge Agosto. Ma è il «salvo intese tecniche»: testo ancora da mettere a punto Leggi su corriere

Mov5Stelle : I dipendenti sono un valore per gli imprenditori. Nessuno ha interesse a licenziare una risorsa e per questo con il… - borghi_claudio : Eccallà... anche stavolta una tonnellata di marchette. Sempre peggio. Decreto Agosto, ecco le novità in arrivo… - fattoquotidiano : Ok a decreto Agosto, Conte: “Risorse per 100 miliardi”. Bonus a pagamenti elettronici, più soldi per invalidità. “L… - Gabriele885 : RT @borghi_claudio: Eccallà... anche stavolta una tonnellata di marchette. Sempre peggio. Decreto Agosto, ecco le novità in arrivo https:… - Today_it : Decreto agosto, c'è il via libera: 100 miliardi per famiglie e imprese, tutte le novità e i bonus… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Agosto Decreto agosto approvato: tutte le misure in arrivo Money.it Dl Agosto, Conte: «Ci sono 100 miliardi di risorse. Prorogate al 7 settembre le regole anti-Covid»

ROMA «Attenti, accorti e intelligenti». Con questi tre aggettivi Giuseppe Conte sprona gli italiani a godersi l’estate senza sottovalutare il virus. «Capisco i giovani, è il periodo più caldo e hanno ...

Trovata la quadra, verso il varo oggi

Verso il varo del decreto agosto nella giornata di oggi. Dopo quasi due giorni di confronto pressoché continuo è stato raggiunto l'accordo, con una «sintesi», sul nodo dei licenziamenti nel provvedime ...

ROMA «Attenti, accorti e intelligenti». Con questi tre aggettivi Giuseppe Conte sprona gli italiani a godersi l’estate senza sottovalutare il virus. «Capisco i giovani, è il periodo più caldo e hanno ...Verso il varo del decreto agosto nella giornata di oggi. Dopo quasi due giorni di confronto pressoché continuo è stato raggiunto l'accordo, con una «sintesi», sul nodo dei licenziamenti nel provvedime ...