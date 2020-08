Decreto Agosto: le misure del lavoro e fiscali a sostegno delle famiglie e dell’imprese (Di sabato 8 agosto 2020) Il Decreto Agosto dopo esser approdato al consiglio dei ministri è stato finalmente approvato. In esso sono contenute numerose misure a sostegno di imprese e famiglie, colpite dalla crisi economica in seguito al lockdown dovuto al covid. Le misure a sostegno dell’occupazione In particolare, sono state introdotte delle misure per agevolare il lavoro nelle aree svantaggiate, alla fine di incrementare la crescita e l’occupazione, introducendo alcune nuove indennità in specifici settori e rafforzando le misure esistenti. In particolare, il Decreto prevede: Un aumento di 400 euro del reddito di emergenza, destinato alle famiglie ... Leggi su quotidianpost

