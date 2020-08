Decreto agosto, Gualtieri spiega il Piano per il Mezzogiorno: “Necessario. Senza il sud non riparte l’Italia” (Di sabato 8 agosto 2020) “L’obiettivo del governo è quello di non lasciare indietro nessuno” per questo è stato dato l’ok “a un Piano per il Mezzogiorno, per una fiscalità agevolata. Senza il Sud non può ripartire l’Italia”. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, durante la conferenza stampa di presentazione del dl agosto, approvato salvo intese in cdm. L'articolo Decreto agosto, Gualtieri spiega il Piano per il Mezzogiorno: “Necessario. Senza il sud non riparte l’Italia” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

