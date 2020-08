Decreto Agosto, Gualtieri: “Incentiveremo la modernizzazione dei pagamenti. Ecco come funzionerà il cashback da dicembre” (Di sabato 8 agosto 2020) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Decreto Agosto, con misure per 25 miliardi per far fronte alla crisi da Coronavirus. L’ok del Governo è arrivato “salvo intese tecniche”. Nel Decreto Agosto c’è cashback e che entrerà in vigore dal prossimo dicembre. “Il sistema del cashback costerà 1,75 miliardi nel 2020 e 3 miliardi nel 2021 e si baserà su un sistema di accumulazione di punti e restituzione di risorse con cadenza semestrale”. Lo ha spiegato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa. “E’ una misura per incentivare la modernizzazione dei pagamenti, per aiutare la lotta all’evasione fiscale ... Leggi su ilfattoquotidiano

