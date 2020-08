Decreto Agosto, arriva il cashback “a punti”. Misure per i negozi dei centri storici e per la filiera alimentare made in Italy (Di sabato 8 agosto 2020) Dal Decreto Agosto è uscito in extremis il “bonus ristorante“, cioè lo sconto del 20% mirato a rilanciare i consumi, che alcuni ministri avrebbero voluto estendere anche agli acquisti di abbigliamento e arredi. In compenso l’1 dicembre partirà il cashback, cioè il meccanismo dei rimborsi per chi paga con moneta elettronica. E che cosa resta allora delle Misure per la filiera della ristorazione caldeggiate dalla ministra Teresa Bellanova? Nella versione finale del testo approvato “salvo intese tecniche” è confermato, anche se cala a 600 milioni, un fondo ad hoc per sostenere l’acquisto di prodotti made in Italy. arriva poi un contributo per i negozi nei ... Leggi su ilfattoquotidiano

