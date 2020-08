De Jong: “Io e Mancini ci siamo scontrati tante volte, ma l’ho sempre rispettato” (Di sabato 8 agosto 2020) Il centrocampista olandese Nigel De Jong ha ripercorso la sua esperienza al Manchester City dal 2009 al 2012, focalizzandosi in particolare sul rapporto con l’allenatore Roberto Mancini. “E’ stato un grande tecnico, adora vincere. Entrambi eravamo molto egocentrici e ci dicevamo le cose in faccia senza problemi. Ci siamo scontrati tante volte, tuttavia ho sempre avuto rispetto per il suo lavoro e per essere riuscito a tenere la squadra sempre unita” ha rivelato De Jong a BeIN Sports. Leggi su sportface

