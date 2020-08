Da Sarri a Pirlo: la svolta della Juventus (Di sabato 8 agosto 2020) svolta clamorosa in casa Juve. Andrea Pirlo, ex centrocampista bianconero, campione del mondo 2006, è il nuovo allenatore dei campioni d’Italia. La decisione è arrivata al culmine di una giornata frenetica, segnata prima dall’esonero del tecnico toscano ufficializzato in mattinata, e poi da un colloquio avvenuto nel tardo pomeriggio in sede fra Pirlo e la dirigenza bianconera. Ci sono vent’anni di differenza tra il passato archiviato ieri e il futuro che inizia ora, tra il tecnico più anziano ad aver vinto lo scudetto, dopo una carriera cominciata dal basso, e l’emergente Pirlo, che non ha mai allenato e al momento non ha il patentino per farlo in Serie A (avrà bisogno di un tutor). Il suo contratto scadrà nel 2022. Andrea Agnelli il 31 luglio aveva ... Leggi su laprimapagina

