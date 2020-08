Cristina Buccino una furia su IG: “Solo notizie raccapriccianti” (Di sabato 8 agosto 2020) Ha dato sfogo a tutta la sua intolleranza verso le fake news che la riguardano Cristina Buccino, l’ex isolana a cui sono stati affibbiati negli ultimi tempi più d’un flirt non tollera più le falsità dette su di lei. In una recente storia d’Instagram Cristina è apparsa decisamente arrabbiata e ha commentato in modo drammatico il gossip sulla sua vita privata, ribadendo d’essere single e di non aver avuto nessuna recente relazione, negando indirettamente il flirt con Andrea Iannone. Cristina ha voluto puntualizzare che non ha rilasciato nessuna dichiarazione, non ha parlato della sua vita privata e non trova giusto sentire tutte queste notizie raccapriccianti sul suo conto: “Buongiorno ragazzi, come va? A me non tanto bene, sono un po’ ... Leggi su quotidianpost

