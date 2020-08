Cristiano Malgioglio e Loredana Lecciso alle prese con un nuovo talent show (Di sabato 8 agosto 2020) Loredana Lecciso e Cristiano Malgioglio sono pronti a superare i confini nazionali per intraprendere un nuovo progetto. Diverse fonti hanno infatti annunciato che i 2 sono al lavoro per una nuova trasmissione televisiva che li vedrà protagonisti in Spagna. Un nuovo talent show A diffondere il clamoroso scoop è stato il quotidiano Libero. Loredana Lecciso e Cristiano Malgioglio saranno presto i giudici di un nuovo talent show spagnolo. Cristiano, deciso ad iniziare questa nuova avventura con Loredana, si è recato direttamente a Cellino San Marco per parlare del ... Leggi su thesocialpost

