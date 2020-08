Covid, il bollettino di oggi. Dati Italia e tabella dell'8 agosto (Di sabato 8 agosto 2020) Contagi in picchiata, invece, nelle Marche : è quanto emerge dal bollettino quotidiano, che riporta solo 3 nuovi casi da Coronavirus, contro i 21 di ieri. Anche in Basilicata sale a 52 il numero di ... Leggi su quotidiano

fattoquotidiano : La Romania è uno dei Paesi europei che desta maggiori preoccupazioni per l’aumento dei casi di Covid. Il bollettino… - gattolupus : RT @doluccia16: Praticamente ci stanno imbottendo di clandestini positivi al covid, poi di sicuro qualche anima buonista italiana li tratta… - soloio0509 : RT @doluccia16: Praticamente ci stanno imbottendo di clandestini positivi al covid, poi di sicuro qualche anima buonista italiana li tratta… - SoniaLaVera : RT @Filomen30847137: PERCHÉ continuare con questo inutile bollettino dei contagi (peraltro asintomatici) da #COVID__19, se facciamo entrar… - AlessandroV1953 : RT @Filomen30847137: PERCHÉ continuare con questo inutile bollettino dei contagi (peraltro asintomatici) da #COVID__19, se facciamo entrar… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Scende di molto la percentuale di contagiati da Covid-19 in Campania raffrontando i numeri dichiarati ieri pomeriggio e quelli resi noti oggi pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione nel suo quoti ...La tragedia di Covid-19, insomma, deve trasformarsi anche in un’opportunità per ripensare la vita urbana e affrontare la crisi climatica, anticipando eventuali future pandemie. Come il Covid-19 deve c ...