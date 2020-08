Covid, contagi in aumento tra i giovani, specie tra i bambini: l’allarme dell’Oms che spiega i motivi (Di sabato 8 agosto 2020) L’Oms avverte: contagi in aumento tra i giovani. I casi fra i bimbi fino a quattro anni d’età, dal 24 febbraio al 12 luglio, sono cresciuti di ben 7 volte. Di 6, invece, i contagi nella fascia che va dai 5 ai 24 anni mentre di 3 volte quelli fra i 25 e i 64 anni d’età. Questi ultimi si confermano la maggioranza (64%) dei casi di coronavirus. Questo l’aggiornamento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso il sistema di sorveglianza globale per l’analisi dei contagi in base al sesso e all’età. I motivi dei contagi in aumento tra i giovani L’aumento dei casi di Covid fra i più giovani, in ... Leggi su secoloditalia

