Covid-19, il dato aggiornato della Regione Campania (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono cinque i nuovi positivi al Covid-19 in Campania su 1.922 tamponi effettuati rispetto all’ultimo aggiornamento. il totale dei positivi sale a 5.022. I nuovi guariti sono 5, per un totale di 4.245. Non si registrano nuovi decessi. Di seguito il riepilogo nel bollettino dell’Unità di Crisi regionale. Positivi del giorno: 5 Tamponi del giorno: 1.972 Totale positivi: 5.055 Totale tamponi: 347.947 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 438 Guariti del giorno: 5 Totale guariti: 4.245 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

