Covid-19, bollettino dell’8 Agosto: 347 contagi, 13 i decessi (Di sabato 8 agosto 2020) Covid-19, bollettino dell’8 Agosto: i dati comunicati dalla Protezione Civile in merito ai contagi delle ultime 24 ore. Numeri in rialzo La Protezione Civile ha pubblicato pochi minuti fa i dati riguardanti i numeri dei contagi da coronavirus per quel che riguarda le ultime 24 ore. Ieri l’aumento giornaliero di 552 casi aveva fatto preoccupare, … L'articolo Covid-19, bollettino dell’8 Agosto: 347 contagi, 13 i decessi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fattoquotidiano : La Romania è uno dei Paesi europei che desta maggiori preoccupazioni per l’aumento dei casi di Covid. Il bollettino… - ilTorineseNews : Bollettino Covid Piemonte: 31 contagi, nessuna vittima - itapress24 : ?? Bollettino #Coronavirus #8agosto ?? - 347 contagiati - 13 morti - 305 guariti #COVID19 #COVID?19 #lockdown… - lattuga99 : Bollettino di oggi: Casi attuali: 12.953 (+29) Deceduti: 35.203 (+13) Guariti: 201.947 (+305) Totale casi: 250.103… - Giusepp55082336 : RT @Filomen30847137: PERCHÉ continuare con questo inutile bollettino dei contagi (peraltro asintomatici) da #COVID__19, se facciamo entrar… -