Covid-19, allo Spallanzani inizia la sperimentazione del vaccino (Di sabato 8 agosto 2020) Il 24 agosto l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma inizierà la sperimentazione sull’uomo del vaccino contro il coronavirus. Si chiama GRAd-COV2 ed è completamente made in Italy, come ha spiegato il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, annunciando l’avvio di testa fase fondamentale. «L’iniziativa è finanziata dalla Regione Lazio con un investimento da 5 milioni di euro insieme al ministero della Ricerca», ha sottolineato Zingaretti aggiungendo che lo Spallanzani sta al momento completando la ricerca dei novanta volontari per la sperimentazione. Leggi su vanityfair

Mai erano stati così divisi, nello stile e nella comunicazione: nel giorno in cui Matteo Salvini definisce Giuseppe Conte “Criminale” (a suo parere sulla vicenda di Alzano) il presidente del Consiglio ...

L'Istituto italiano avvia la sperimentazione sull'uomo del vaccino GRAd-COV2 realizzato, prodotto e brevettato dalla società biotecnologica italiana ReiThera Il 24 agosto l’Istituto nazionale per le m ...

