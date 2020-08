Costacurta avvisa il Napoli: “Al Camp Nou terreno inzuppato. Per gli ospiti tanti passaggi sbagliati sempre” (Di sabato 8 agosto 2020) Sarà una gara spettacolare quella tra Barcellona-Napoli in Champions League. La sfida di questa sera vedrà contro i blaugrana di Messi e gli azzurri di Gennaro Gattuso che, stando a quanto affermato dall'ex difensore del Milan Alessandro Billy Costacurta, potrebbe dover fare i conti con un problema... di Campo. Intervistato da Il Mattino, l'ex difensore ha parlato della partita ma anche di alcuni dettagli riguardanti il Camp Nou e il suo terreno di gioco.Costacurta: "Campo inzuppato. Difficile per gli ospiti"caption id="attachment 932781" align="alignnone" width="594" Barcellona-Napoli (getty images)/caption"Giocare su quel Campo senza tifosi è già un gran bel vantaggio. I ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Costacurta avvisa il Napoli: 'Al Camp Nou terreno inzuppato. Per gli ospiti tanti passaggi sbagliati sempre' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Costacurta avvisa Costacurta avvisa il Napoli: “Al Camp Nou terreno inzuppato. Per gli ospiti tanti passaggi sbagliati sempre” ItaSportPress