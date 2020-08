Costacurta avvisa il Napoli: «Al Camp Nou terreno inzuppato per far sbagliare gli avversari» (Di sabato 8 agosto 2020) Alessandro Costacurta ha parlato sulle pagine de Il Mattino della partita del Napoli di questa sera contro il Barcellona Alessandro Costacurta ha parlato sulle pagine de Il Mattino della partita di questa sera tra Barcellona e Napoli. Le sue parole. «Giocare su quel Campo senza tifosi è già un gran bel vantaggio. I tifosi catalani mettono molta pressione andando a creare un’atmosfera incandescente che aiuta molto i giocatori di casa. È una discriminante talmente unica che ritengo sia già una bella fortuna per il Napoli giocare in queste condizioni. Ma attenzione, perché quello è un Campo molto strano. È particolare in tutto, ad incominciare dall’erba che è unica. Il Campo ... Leggi su calcionews24

