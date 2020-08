Corpo ritrovato a Caronia, tutto riconduce a Viviana Parisi. Potenziate le ricerche per il piccolo Gioele. (Di sabato 8 agosto 2020) Non è ancora certo ma il cadavere ritrovato a Caronia potrebbe essere quello di Viviana Parisi. Dov’è finito suo figlio, il piccolo Gioele scomparso con lei? Non c’è ancora un riconoscimento ufficiale ma molti elementi inducono gli investigatori a ritenere che il Corpo ritrovato a Caronia sia proprio quello della dj Viviana Parisi. Il giallo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

PressFutura : molti elementi inducono gli investigatori a ritenere che il corpo ritrovato a #Caronia sia proprio quello della dj… - lecodelsud : A chi appartiene il corpo in decomposizione ritrovato a Caronia? Un indumento parrebbe di Viviana Parisi… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Ritrovato un corpo di donna nei boschi del messinese dove si cercava la dj - PressFutura : Almeno un indumento sul corpo di donna ritrovato a Caronia potrebbe corrispondere ad uno dei capi che indossava la… - Emergenza24 : UPDATE [08.08-18:50] #Caronia #Messina durante le ricerche della DONNA (43 anni) #SCOMPARSA con FIGLIO di 4 ANNI il… -