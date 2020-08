Coronavirus, Usa verso i 5 milioni di casi. Ma Trump: "Il virus qui sta scomparendo" (Di sabato 8 agosto 2020) Il numero totale di casi confermati sfiora i tre milioni, raggiungendo oggi 2.962.442, con un aumento di 50.230 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano. Il ... Leggi su quotidiano

