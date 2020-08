Coronavirus: Satta (Upc), ‘Lega non parli di Alzano e Nembro’ (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Salvini e tutta la Lega hanno davvero una bella faccia tosta a parlare di Alzano e Nembro. Dovrebbero spiegarci perché quasi la metà dei contagi ad oggi arriva ancora dalla ‘efficiente’ Lombardia. E comunque ricordo che proprio la Lega ha criticato l’estendere del lockdown”. Lo afferma il segretario del movimento Unione popolare cristiana, Antonio Satta.L'articolo Coronavirus: Satta (Upc), ‘Lega non parli di Alzano e Nembro’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

