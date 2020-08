Coronavirus, rispetto a ieri meno nuovi contagi (347), mentre è salito il numero delle vittime (13) (Di sabato 8 agosto 2020) Puntualmente, manco a farlo apposta, in coincidenza del week-end, nel fornire i dati relativi alla situazione Coronavirus nel Paese, la Protezione civile presenta dati incoraggianti. Dopo una settimana di ‘grandi numeri’ infatti, nelle ultime 24 ore i nuovi contagi hanno subito un calo confortante: dagli oltre 500 di ieri siamo infatti passati a 347 (76 dei quali in Lombardia). Cifra che porta così il numero di quanti interessati dal contagio a 250.103 dall’inizio dell’emergenza. Sono soltanto due regioni da ieri le regioni sono a zero contagi. Piuttosto, rispetto a ieri è invece aumentato il numero delle vittime: 13 (3 ... Leggi su italiasera

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14,1% Regioni con… - you_trend : ?? #Coronavirus, medie mobili settimanali e variazione rispetto alla settimana scorsa Casi totali: 317 casi in medi… - fattoquotidiano : Per il terzo giorno consecutivo salgono i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 552 risp… - mennasesto : RT @LucaGattuso: In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per reg… - corgi_lover : RT @TgrRai: Calano i contagi per #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, comunica il @MinisteroSalute, si sono registrati 347 nuovi ca… -