Coronavirus, positivi 8 frati francescani. Focolaio a Padova per un viaggio della maturità in Croazia (Di sabato 8 agosto 2020) frati francescani positivi al Coronavirus. In Veneto Focolaio provocato da un viaggio in Croazia. ROMA – Otto frati francescani positivi al Coronavirus. La notizia è stata riportata dalla rivista on-line San Francesco e confermata da padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento. “Sono state applicate tutte le misure del caso – ha assicurato il francescano – in isolamento sono 25 persone. I giovani novizi risultati positivi, provenienti da diverse parti del mondo, sono entrati a far parte del noviziato solo cinque giorni fa e non hanno avuto contatti con la comunità e i pellegrini. Le attività e ... Leggi su newsmondo

