Coronavirus nel mondo. Trump: “Negli Usa la pandemia sta scomparendo”. Brasile, quasi 3 milioni di casi e 100mila morti (Di sabato 8 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha colpito ad oggi più di 18 milioni di persone nel mondo, provocando oltre 700mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 8 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 7,10 – Coronavirus: Brasile, finora quasi 3 mln casi e 100mila morti. Il Brasile ha registrato altri 1.079 decessi legati al nuovo Coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di ... Leggi su tpi

