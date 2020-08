Coronavirus nel Lazio, 20 nuovi casi 6 sono di importazione. Ecco il bollettino aggiornato delle Asl (Di sabato 8 agosto 2020) ‘Oggi registriamo 20 casi e un decesso. Di questi sei sono casi di importazione: tre casi di rientro dalla Romania, un caso dagli Stati Uniti, un caso dall’ Albania e un caso da India. Per quanto riguarda i test alle barriere autostradali per i viaggiatori provenienti dall’Est Europa sono stati eseguiti 108 test: tutti con esito negativo.’ Così si esprime l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 un caso nelle ultime 24h e si tratta di un sacerdote di rientro dagli Stati Uniti è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di una donna di 90 anni al Gemelli. Nella Asl Roma 2 sono 4 i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

