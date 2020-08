Coronavirus: Meloni, ‘lockdown tardi e tardi si è riaperto’ (2) (Di sabato 8 agosto 2020) (Adnkronos) – “Con la stessa serietà, appena sono diventati disponibili dei dati statistici, Fdi -rivendica ancora Meloni- si è messo ad analizzarli con attenzione, pur non avendo tutto l’arsenale di tecnici del governo, e abbiamo coraggiosamente detto le cose come stavano, chiedendo ancora una volta a Conte di ascoltarci. Se ci avessero ascoltato quando a fine aprile rendevamo noto il nostro studio, chiedendo di riaprire le attività produttive e le scuole in molte parti d’Italia, avremmo risparmiato agli italiani altre settimane di lockdown e alla nostra economia decine di miliardi di perdite. Il lockdown è stato fatto tardi e in gran parte d’Italia si è riaperto tardi. Questa è la verità che ognuno può ... Leggi su calcioweb.eu

