Coronavirus Italia, il bollettino: 347 nuovi casi (205 in meno rispetto a ieri) e 13 morti. Solo 2 regioni a zero contagi (Di sabato 8 agosto 2020) Coronavirus, sono 347 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. I contagi registrati ieri erano 552, ovvero 205 in più rispetto a quelli di oggi. Le vittime odierne sono 13, per un totale... Leggi su ilmessaggero

MediasetTgcom24 : Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 552 nuovi casi e tre morti - Rinaldi_euro : Coronavirus, rabbia del Pd per la caserma di Treviso: '246 su 281 migranti positivi, una vergogna nazionale' – Libe… - matteosalvinimi : Più sbarchi uguale più contagi: crescono i positivi in Sicilia, e quasi la metà dei casi riguarda immigrati. Questo… - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: ??Le persone attualmente positive in Italia sono 12.953. Il totale delle vittime legate al Covid sale a 35.203. Ancora 43 pers… - Federico_Tonin : @mastrociliegia4 @LegaSalvini Solo in Italia si accusano i gove di regione (quando sono leghisti).Le decisioni dura… -