Coronavirus Italia, Crisanti: «Sottoporre al tampone tutti gli stranieri» (Di sabato 8 agosto 2020) «Certo i casi aumenteranno ancora, ma non rischieremo un nuovo lockdown», è questa la previsione di Andrea Crisanti, responsabile del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, che ha rilasciato un’intervista a ‘La Stampa’. A detta sua non dovremmo affatto preoccuparci dei 402 casi registrati ieri, venerdì 7 agosto 2020, a fronte dei 159 del giorno avanti. «Il quadro di questi giorni fa parte della dinamica epidemiologica di questo momento. Penso che quelli di ieri siano numeri che rientrano nella dimensione dell’epidemia a livello mondiale. In più, in Italia non siamo mai arrivati a zero contagi per cui non dobbiamo essere troppo sorpresi da questi numeri», ha dichiarato il virologo. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

