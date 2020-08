Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 8 agosto: morti, contagi, guariti (Di sabato 8 agosto 2020) A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 8 agosto 2020. È di 12.953 (+29) persone attualmente positive, 35.203 (+13) morti, 201.947 guariti (+305), per un totale di 250.103 (+347) casi, il bilancio odierno inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione civile. Dei 12.953 attualmente ... Leggi su tpi

MediasetTgcom24 : Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 552 nuovi casi e tre morti - Rinaldi_euro : Coronavirus, rabbia del Pd per la caserma di Treviso: '246 su 281 migranti positivi, una vergogna nazionale' – Libe… - matteosalvinimi : Più sbarchi uguale più contagi: crescono i positivi in Sicilia, e quasi la metà dei casi riguarda immigrati. Questo… - Libero_official : Il bollettino della protezione civile sull'emergenza #coronavirus: 347 positivi, 13 morti. Contagi, nove regioni in… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 347 nuovi positivi in Italia nelle ultime 24 ore #coronavirus -