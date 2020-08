**Coronavirus: in Lombardia 76 nuovi positivi, aumentano guariti e dimessi** (Di sabato 8 agosto 2020) Milano, 8 ago. (Adnkronos) – I nuovi casi positivi da Coronavirus in Lombardia sono oggi: 76 di cui 11 ‘debolmente positivi’ e uno a seguito di test sierologico. Lo rende noto Regione Lombardia. I guariti/dimessi sono complessivamente 74.403 (+171 rispetto a ieri), di cui 72.980 dimessi e 1.423 guariti. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

