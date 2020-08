Coronavirus, in Lombardia 3 morti in 24 ore (ieri 0). Stabili i nuovi positivi: +76 (ieri +69). Nessun contagio a Pavia e Lecco – Il bollettino (Di sabato 8 agosto 2020) Il bollettino dell’8 agosto I dati di sabato 8 agosto 2020 Rispetto alla giornata di ieri, il numero di nuovi pazienti trovati positivi al Coronavirus in Lombardia è aumentato. Mentre nello scorso bollettino erano +69 (di cui 5 debolmente positivi e 1 a seguito di test sierologici), oggi sono +76 (di cui 11 debolmente positivi e 1 trovato con i test sierologici). In ogni caso questo dato è comunque più basso di quello di due giorni fa, quando i nuovi positivi erano +118. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 3 decessi con diagnosi di Covid-19, ieri Nessuno. I ... Leggi su open.online

