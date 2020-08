Coronavirus in Italia, ultime notizie. Impennata di contagi in Italia (+552), decessi ancora in calo. Vaccino italiano al traguardo dei test (Di sabato 8 agosto 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Sono 12.694 gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia, dove il virus finora ha contagiato 249.756 persone, provocando 35.190 vittime. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, sabato 8 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Vaccino allo Spallanzani, dal 24 agosto al via la sperimentazione sull’uomo – “Sono arrivate ... Leggi su tpi

