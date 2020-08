Coronavirus in Italia: il bollettino della Protezione Civile di oggi con i dati dell’8 agosto (Di sabato 8 agosto 2020) Il bollettino sull’epidemia di Coronavirus oggi in Italia secondo i dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute: oggi i nuovi positivi sono 347 (ieri erano 552 con un boom in Veneto che si ridimensiona in data odierna), mentre i morti sono ben tredici (ieri erano nove). Sono 43 le persone ricoverate in terapia intensiva e 771 (otto in meno di ieri) i ricoverati con sintomi. 12139 sono in isolamento domiciliare mentre ci sono 305 guariti in più. Le regioni a zero casi sono Sardegna e Molise. Coronavirus in Italia: il bollettino della Protezione ... Leggi su nextquotidiano

MediasetTgcom24 : Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 552 nuovi casi e tre morti - Rinaldi_euro : Coronavirus, rabbia del Pd per la caserma di Treviso: '246 su 281 migranti positivi, una vergogna nazionale' – Libe… - matteosalvinimi : Più sbarchi uguale più contagi: crescono i positivi in Sicilia, e quasi la metà dei casi riguarda immigrati. Questo… - Deiana_Luca9 : RT @RaiNews: #Coronavirus: da ieri 347 nuovi contagi, 13 decessi e 305 guariti in Italia - Miti_Vigliero : Coronavirus, i numeri di oggi: 347 contagi e 13 morti in più rispetto a ieri @sole24ore -