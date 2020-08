Coronavirus, in Italia frena l’aumento dei casi, ma con meno tamponi: +347 (ieri 552). Rialzo notevole dei decessi: +13 (ieri 3) – Il bollettino della Protezione Civile (Di sabato 8 agosto 2020) Il bollettino dell’8 agosto Rallentano i contagi in l’Italia. Nelle ultime 24 ore, nel nostro Paese si sono registrati altri 347 casi da Coronavirus: una cifra che sembra frenare l’aumento progressivo dei casi – dopo i 552 registrati ieri e i 402 del 6 agosto. Attualmente, stando ai dati forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute, il bilancio dei positivi fin dall’inizio della pandemia è salito a quota 250.103 . Il numero dei tamponi effettuati nell’ultimo giorno, però, è di 53.298: meno rispetto a ieri, quando ne erano stati fatti 59mila. Il ... Leggi su open.online

